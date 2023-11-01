منسق السياسة الخارجية الأوروبي يعرب عن فزعه إزاء عدد ضحايا قصف مخيم «جباليا» في غزة

أعرب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء عن "فزعه الشديد إزاء العدد الكبير من الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في غزة".

وأكد بوريل على ضرورة تطبيق قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني دائما بما في ذلك ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، مضيفا أنه "يجب دائما موازنة الحق في الدفاع عن النفس مع الالتزام بحماية المدنيين إلى أقصى حد ممكن"، وذلك في بيان نقلت عنه شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأردف المسؤول الأوروبي: "مع تفاقم المأساة في غزة، يدعو الاتحاد الأوروبي منذ الأسبوع الماضي إلى إنشاء ممرات إنسانية وتوقف مؤقت لتلبية الاحتياجات الإنسانية".