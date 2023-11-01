الدوري الأفريقي.. الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة صن داونز "صور"

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، لمواجهة صن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

تزين استاد القاهرة الدولي باعداد كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي التي تتواجد في المدرجات لدعم الفريق في مواجهة صن داونز الجنوب افريقي المصيرية في نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

كانت وزارة الداخلية وافقت على حضور 50 ألف متفرج من جماهير الأهلي في مباراة صن داونز المصيرية ببطولة الدوري الافريقي في نسختها الأولى.

خسر الأهلي مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب افريقيا وتحديدا مدينة بريتوريا بهدف دون رد ويحتاج المارد الأحمر للفوز بهدفين نظيفين للتأهل إلى النهائي.