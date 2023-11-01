أظهرت نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، اليوم الأربعاء، التي شملت ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، حصول جامعة بورسعيد في تخصص العلوم الصيدلانية على المرتبة 301-400 على مستوى الجامعات العالمية وذلك ضمن سلسلة إنجازات الجامعة المتتالية في التصنيف الدولي.

جامعة بورسعيد ضمن قائمة تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية 2023

ويشمل هذا التصنيف خمسة تخصصات علمية أساسية، وهي: العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أن ظهور الجامعة لأول مرة ضمن هذا التصنيف الذي يعد من أهم التصنيفات العالمية هو انجاز للجامعة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الجامعة نحو الاهتمام بالبحث العلمي ضمن أولوياتها، بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل بناء جيل قادر على التنمية في كافة المجالات.

أوضحت الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماما بالغا بالبحث العلمي والنشر الدولي وتوفر كافة سبل الدعم للباحثين في إطار خطط بحثية تستهدف تدريب شباب الباحثين والنهوض بإمكاناتهم، بالإضافة إلى تحفيز الباحثين للنشر في المجلات الدولية ذات السمعة العالمية المرموقة.