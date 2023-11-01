نائب محافظ القاهرة تتابع جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة بحي حلوان

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية لحي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وازالة التعديات بصورة فورية.

حيث تم ايقاف اعمال وازالة بناء مخالف وتعديات على اراضي زراعية بمنطقة عزبة الوالدة خلف مزرعة الدواجن بحلوان، وشملت المخالفة بناء غرف بالطوب الابيض وتم ازالة الاعمال في المهد حتى مستوى سطح الارض واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

وتم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والازالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع الرصد الدائم لاي مخالفات والاستجابة السريعة لاي شكاوي واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوي أو بلاغات قد تسبب معاناه للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.

يأتي ذلك في إطار جهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة فى شن حملاتها المكثفة والعمل على مدار اليوم تنفيذا لتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فى هذا الشان للارتقاء بجميع شوارع وميادين احياء المنطقة وتوفير جميع الخدمات المقدمة المواطن بشكل حضارى يليق به إلى جانب تاكيدها على منع اى مخالفات للبناء او تجاوزات من اى نوع وازالتها في المهد طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.