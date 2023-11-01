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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء الكندي: ثمن العدالة لا يمكن أن يأتي على حساب استمرار معاناة الفلسطينيين

جستن ترودو
جستن ترودو
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أعرب رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، عن قلقه إزاء استمرار إزهاق الأرواح المدنية في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع.

وقال ترودو في أشد نبرة له تعليقا على استمرار المجازر الإسرائيلية في القطاع: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ثمن العدالة لا يمكن أن يأتي على حساب استمرار معاناة جميع المدنيين الفلسطينيين".

وأضاف ترودو: "نحن قلقون للغاية من التأثير الكارثي على السكان في غزة، وخاصة الأطفال، ولهذا ندعو إلى تدفق المساعدات الإنسانية والمياه والأغذية للقطاع ولوقف إنساني للسماح بذلك وتحرير الرهائن".

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