ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ القاهرة يوجه بالتعامل بحزم مع مخالفات التعديات على أملاك الدولة

الدكتور أبراهيم صابر
الدكتور أبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعا بحضور رؤساء أحياء شرق القاهرة ومسؤلي الأملاك لمتابعة موقف المتغيرات المكانية والتعامل مع مخالفات البناء والتعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن.

وتم التوجيه خلال الاجتماع بالتعامل بحزم مع أية مخالفات جديدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الجديدة والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها.

التعديات على أملاك الدولة الدكتور إبراهيم صابر مخالفات البناء نائب محافظ القاهرة