بريطانيا تعتزم إيفاد وزير شئون الشرق الأوسط لإسرائيل والضفة لتسريع إدخال المساعدات لغزة

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط طارق أحمد، يزور إسرائيل والضفة الغربية؛ في سياق الجهود الدبلوماسية التي تبذلها البلاد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال أحمد وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية "آتي في زيارة إلى الشرق الأوسط لدعم الجهود الرامية إلى إدخال مساعدات منقذة للحياة إلى غزة، والمساعدة في ضمان مغادرة الرعايا البريطانيين من غزة، والحيلولة دون التصعيد في المنطقة".

وتابع "إننا بحاجة إلى بذل جهود جماعية لإدخال المساعدات، بما فيها من مواد غذائية وماء ووقود وإمدادات طبية، إلى غزة في أسرع وقت ممكن، وقد ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ إضافي قدره 30 مليون جنيه استرليني من المساعدات لهذه الغاية، وسوف أبحث ما يلزم عمله إضافة إلى ذلك".

وأكد أنه سيبحث مع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية، الضرورة العاجلة لتجنب التصعيد في المنطقة وإيجاد حل سياسي لهذا الصراع؛ يمنح العدل والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف أن "المملكة المتحدة مستمرة في العمل مع الشركاء والحلفاء في المنطقة؛ لضمان وصول المساعدات الحيوية المنقذة للحياة، بما فيها الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية، إلى غزة في أسرع وقت ممكن".

تأتي زيارة وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط؛ امتدادا لموجة من الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى.