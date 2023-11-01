وزير الدفاع التونسى يفتتح المنتدى الدولى والندوة العربية العسكرية الثامنة

افتتح عماد مميش وزير الدفاع الوطنى بالجمهورية التونسية، المنتدى الدولى لعلوم الرياضة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية والندوة العربية العسكرية الثامنة لضباط القوات المسلحة، خلال الفترة الذى تستضيفهما تونس حتى 4 نوفمبر 2023، بحضور ممثلين من 54 دولة عضوًا فى المجلس الدولى للرياضة العسكرية "السيزم" وفى الإتحاد العربى للرياضة العسكرية.

حضر الافتتاح كمال دقيش وزير الشباب والرياضة التونسى، والعقيد نيلتون جوميز رئيس المجلس الدولى للرياضة العسكرية "السيزم"، والعميد الركن يوسف دسمال الكوارى رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية، والوزير المفوض طارق عبد السلام أمين عام الإتحاد العربى للرياضة العسكرية مدير الادارة العسكرية بجامعة الدول العربية، ومحرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية، ورؤساء الوفود من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وبحضور ممثلين عن الضباط القدامى اللذين أشرفوا على إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية بتونس، ورؤساء الجمعيات الوطنية.

رحب وزير الدفاع الوطنى بالجمهورية التونسية بكافة الوفود المشاركه من جميع الدول فى المنتدى العالمى والندوة العربية العسكرية الثامنة، مؤكدًا لهم أنهم ضيوفًا كراما أعزاء فى الجمهورية التونسية، متمنيًا لهم طيب الإقامة والتوفيق فى أعمال إجتماعات ومحاضرات المنتدى العالمى والندوة العربية العسكرية لما فيه صالح كافة الدول المشاركه، وهو ما يعود بالطبع بالفائدة لضباط القوات المسلحة لكافة الدول العربية.

وفى كلمة الإتحاد العربى للرياضة العسكرية توجه العميد يوسف دسمال الكواري رئيس الإتحاد بالشكر والتقدير إلى الجمهورية التونسية رئيسًا وحكومة وشعبًا وجيشًا على استضافتها ورعايتها الكريمة لأنشطة وبرامج الإتحاد من أجل دعم العمل العربى المشترك، وقدم الشكر للقائمين على هذه الندوة، وعلى حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم والإعداد الجيد لإنجاح هذة الفعالية الكبيرة من نوعها.

وأشار العميد يوسف الكواري إلى أن الإعداد البدنى للضباط العسكريين فى القوات المسلحة عمومًا من المتطلبات الأساسية فى تنمية وتطوير المهارات الفردية والصفات المعنوية والنفسية والحفاظ على الجاهزية القتالية لأفراد القوات المسلحة، كما أن ندوات الإعداد البدنى تساهم فى تكوين مدربين مختصين فى عمليات التدريب والإشراف.

وأكد أن الندوة تعد إحدى سلسلة الندوات التى يعقدها الإتحاد، وذلك لأهميتها قصد تحقيق الفائدة للجميع والوصول إلى الهدف المنشود منها بالاطلاع على أحدث الطرق والمعلومات الخاصة بالاعداد البدنى لاستمرار التواصل بين كافة الدول العربية الأعضاء بالإتحاد تحقيقا لشعار الإتحاد " الإخوة عبر الرياضة ".

وفى ختام حفل الافتتاح قام العميد الركن يوسف دسمال الكواري رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية، والوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الإتحاد بتكريم البطل الأوليمبي التونسى الرائد متقاعد محمد القمودى بمنحة الميدالية الذهبية للإتحاد تقديرا وعرفانا من الإتحاد له لنتائجة وإنجازاته البارزة على المستوى العالمي والقارى والعربى والمتوسطى.