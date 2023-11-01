وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع السرطان

غيّب الموت الفنانة الكويتية جواهر، بعد صراع مع السرطان، إذ وافتها المنية، مساء اليوم الأربعاء، بعد عودتها من لندن، حيث أوقف الأطباء استكمال العلاج، لتدهور صحتها بشكل كبير.

كانت الراحلة تعاني من سرطان المعدة، وتدهورت صحتها بشكل خطير، بعد تعرّضها لنزيف حاد، ما جعل الأطباء عاجزين عن إنقاذها.

واستقبل الوسط الفني الكويتي الخبر بحزن شديد، وقدم العديد من المشاهير والنجوم التعازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعتها الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الراحلة قضت أكثر من 4 سنوات تعاني من سرطان المعدة، وخضعت لعدة عمليات ورحلة علاج في لندن، دون جدوى، حتى قرر الأطباء عدم استكمال العلاج، وعادت إلى الكويت ومكثت قرابة شهر في المستشفى، حتى وافتها المنية.



قدمت جواهر، المولودة في الكويت عام 1977، خلال مسيرتها الفنية 34 مسلسلا، و7 مسرحيات، وبرنامجاً، وبدأت التمثيل في سن صغيرة، بالمشاركة في مسرحية الأطفال، عام 1990، لكنها لم تستطع إكمال مشوارها في التمثيل بسبب الدراسة.

وفي عام 1996 ظهرت كموديل في فيديو كليب "كنت أحبه" للمغني خالد بن حسين، ثم عادت للتمثيل وشاركت في 4 مسلسلات دفعة واحدة عام 1997 لكنها بعد ذلك تراجعت وقررت الاعتزال، لدوافع لم تكشف عنها. وفي عام 2003 عادت للتمثيل مرة أخرى بقوة، حيث قدمت 5 مسلسلات في موسم واحد، وقدمت أيضاً فيه واحد من أشهر أدوارها هو "شمس" في مسلسل يوم آخر.

ثم أعلنت الاعتزال للمرة االثانية، عام 2005، وقيل إن اعتزالها كان بسبب الضغوطات التي واجهتها، لكنها عادت للتمثيل بعد غياب 5 سنوات، وذلك عام 2010 وقدمت عدة أعمال تلفزيونية كوميدية ودرامية، إلى عام 2018، حتى توقفت، ولكن كانت هذه المرة بسبب إصابتها بالسرطان.

تزوجت جواهر، مرتين، ولديها 3 أبناء.