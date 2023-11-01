تدشين فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب فى الدقهلية "شارك الكلمة كلمتك"

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدي الشباب بمحافظة الدقهلية تحت شعار "شارك - الكلمة كلمتك" والتي تنفذها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالمحافظات المصرية.

حضر الاحتفالية المهندس ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ والدكتوره آيه فوزي فتي، عضو مجلس النواب والدكتور رأفت صبحي رئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية والدكتورة مني جوده رئيس إدارة البرلمان والتعليم المدني وممثلي الإدارات الرياضية واتحاد شباب تحيا مصر وجمع كبير من الشباب والفتيات أبناء الدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية علي ان الشباب هم عصب الدولة المصرية وشركاء فاعلين في بنائه وتنميته وتحقيق النهوض والاستقرار من خلال مشاركتهم في كافة المجالات بالمجتمع.

وأوضح انه لابد ان يتعرف الشباب اولا علي ما قدمته الدولة المصرية لمواطنيها في الدقهلية علي مدار السنوات الماضية.

كما استعرض "مختار" جهود الدولة المصرية المبذولة في كافة القطاعات الخدمية بالدقهلية خلال الـ9 سنوات الماضية والتي استهدفت تقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين.

واشار إلى أن من أولي أولويات الرئيس السيسي والتي يؤكد عليها دائما هو بناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبيئة.

وشدد محافظ الدقهلية على ان الشباب عليهم دور مجتمعي لنقل ما ما شهدوه من انجازات كبيرة علي أرض الدقهلية خلال السنوات الماضية وما تقوم به الدوله من مشروعات مستقبلية.

ووجه مختار حديثه للشباب قائلا:" عليكم واجب وطني في المشاركة والتوعية بالحقائق التي تدور والانتباه لما يحاك بالوطن من مؤامرات الهدف منها النيل من أمن واستقرار مصر".

كما وجه الشكر لوزير الشباب والرياضة علي انطلاق الحملة القومية للمشاركة السياسية لدي شباب الدقهلية اليوم من داخل ديوان عام المحافظة للتوعية بالمشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024م.

وكرم المحافظ عددا من ممثلي اتحاد شباب تحيا مصر وأحد الفرق الفائزة بمركز متقدم علي مستوى الجمهورية.

وقدمت وكيل وزارة الشباب والرياضة درع المديرية لمحافظ الدقهلية تقديرا لدعمه المستمر لكافة انشطة وفعاليات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في كافة المجالات الشبابية والرياضية.

تدشين الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدي الشباب بالدقهلية

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