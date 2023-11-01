شركات السياحة: بدء تلقي طلبات الراغبين في الحج لموسم 1445 هـ

أعلنت غرفة شركات السياحة عن السماح للشركات ببدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز رحلات الحج السياحي لموسم 1445 هـ، الموافق عام 2024 ميلادية.

وقالت الغرفة، في بيان لها اليوم، إنه طبقا للتوقيتات الجديدة الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودية، وتعليمات المملكة بضرورة الحجز المبكر، فإنه بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار تقرر السماح ببدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في السفر للحج الموسم المقبل عبر شركات السياحة، ويمكن لتلك الشركات الإعلان عن برامجها بشكل مبدئي لاستقبال الراغبين في الحجز.

وأضافت : "سيتم في القريب العاجل إخطار كافة شركات السياحة بموعد فتح باب التسجيل لاسماء المواطنين الراغبين في الاشتراك بقرعة الحج السياحي على البوابة الموحدة للحج، وذلك أسوة بما تم العام الماضي، فور الإعلان من جانب اللجنة العليا للحج ووزارة السياحة عن الضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي 1445 هـ".

كان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج السعودي، في يوليو الماضي قد قال أن "كل دولة ستبدأ من الآن الاستعداد لحج العام المقبل لنضمن تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن، وهناك تواريخ مهمة جداً ضمن المخطط الزمني.

وأضاف في 1 ربيع 1445 الموافق 16 سبتمبر 2023 يتم البدء للاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني، وبعد ذلك يتم الانتهاء من تلك الاجتماعات التحضيرية و إتاحة باقات الخدمة في تاريخ 20 ربيع ثاني 1445 الموافق 4 نوفمبر 2023، وبعد ذلك سوف يتم إطلاق معرض ومعتبر خدمات الحج والعمرة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين في تاريخ 26 جمادى الآخر 1445 الموافق 8 يناير 2024، والذي سوف يكون منصة متكاملة و معرضاً متكاملاً لجميع الخدمات المتاحة، والتي سوف تقدم لحجاج بيت الله وتساعد الجميع على اطلاع الخدمات المتاحة".

وتابع: "في تاريخ 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير يتم الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر، والدولة التي سوف تنهي تعاقداتها مبكراً سوف يكون لها الأولوية في أخذ الأماكن واختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر".

ونوه الوزير: "أؤكد أنه لن يكون هناك مواقع محددة لدول، فالمواقع تحدد على من ينتهي أولاً من جميع التعاقدات ويكون مستعد وجاهز للعام المقبل، والهدف أن نضمن الاستعدادات المبكرة من الجميع حتى نقدم خدمة متميزة وأفضل لضيوف الرحمن، وبعد ذلك يتم البدء بإصدار التأشيرات من تاريخ 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس وإغلاق المسار لإصدار التأشيرات يكون في تاريخ 20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل وبمشيئة الله يتم بدء وصول الحجاج إلى المملكة بتاريخ 1 ذو القعدة 1445 الموافق 9 مايو 2024 بمشيئة الله وبهذه التغييرات نأمل أن نسهل عليكم الاستعداد بشكل أفضل، وكذلك ندعم الشركات المقدمة للخدمة ان تكون على أتم الاستعداد، ونعمل إن شاء الله ان نتعلم من بلاغاتكم وملاحظاتكم لتقديم خدمة افضل ونرتقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن".