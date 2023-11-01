الإصابة تبعد مصطفى شبلي عن صفوف الزمالك أمام زد

اقترب مصطفى شلبي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من الغياب عن صفوف الفريق خلال مواجهة زد، المقرر لها يوم الجمعة في تمام السابعة مساء، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ويغيب شلبي، عن تدريبات الزمالك الجماعية، ويخوص منذ الاثنين الماضي تدريبات تأهيلية،بعد تعرضه لإصابة قوية، خلال مواجهة إنبي مساء الجمعة الماضي.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.