أشتيه يبحث مع برنامج الأغذية العالمي سبل زيادة إدخال المواد الإغاثية لغزة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ورئيس العمليات كارل سكاو، سبل زيادة إدخال المواد الإغاثية والطبية والملابس لقطاع غزة.

وأكد اشتية - خلال لقائه سكاو في رام الله - أهمية تنسيق الجهود مع الهلال الأحمر الفلسطيني وباقي المؤسسات الإغاثية والأممية العاملة في قطاع غزة، لضمان وصول هذه المساعدات لأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في القطاع، مضيفا أن حكومته تتابع مع الجهات المعنية في مصر إدخال المساعدات، عبر مختلف القنوات.

وشدد اشتية على أن الأولوية هي العمل على وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وإدخال أكبر كمية من المساعدات الإغاثية والطبية، بالإضافة الى معالجة العدد الهائل من الجرحى والذي فاق القدرة الاستيعابية للمستشفيات داخل القطاع.