ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أشتيه يبحث مع برنامج الأغذية العالمي سبل زيادة إدخال المواد الإغاثية لغزة

محمد اشتية
محمد اشتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ورئيس العمليات كارل سكاو، سبل زيادة إدخال المواد الإغاثية والطبية والملابس لقطاع غزة.

وأكد اشتية - خلال لقائه سكاو في رام الله - أهمية تنسيق الجهود مع الهلال الأحمر الفلسطيني وباقي المؤسسات الإغاثية والأممية العاملة في قطاع غزة، لضمان وصول هذه المساعدات لأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في القطاع، مضيفا أن حكومته تتابع مع الجهات المعنية في مصر إدخال المساعدات، عبر مختلف القنوات.

وشدد اشتية على أن الأولوية هي العمل على وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وإدخال أكبر كمية من المساعدات الإغاثية والطبية، بالإضافة الى معالجة العدد الهائل من الجرحى والذي فاق القدرة الاستيعابية للمستشفيات داخل القطاع.

محمد أشتية غزة برنامج الأغذية العالمي