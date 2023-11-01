وكيل صحة دمياط يبحث تفعيل انظمة العلاج على نفقة ألدولة

اجتمع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط اليوم مع مديرى المستشفيات و مديرى الادارات الفنية بمديرية الصحة بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و ضمن خطة مديرية الصحة لمتابعة ومناقشة ما تم رصده اثناء المرور الدوري على المستشفيات .

تضمن الاجتماع عرض مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفيات و عرض السلبيات الملاحظة أثناء المرور و النقاش فى كيفية تلافيها ،

وشدد وكيل الوزارة على تفعيل انظمة العلاج على نفقة ألدولة في الرعايات و الحضانات بالاضافة الى التأكيد على تسجيل المستلزمات الطبية بتذاكر المرضى لاحكام الرقابة على منظومة المستلزمات الطبية بالمستشفيات ،

ووجه بتكليف طبيب بمتابعة التسجيل الطبى بالمستشفيات بشكلٍ يومي ومتابعة تنفيذ كافة اجراءات مكافحة العدوى بمنظومة الكلى الصناعى

وتابع وكيل الوزارة اخلاء المستشفيات من الكهنة و ألزم المستشفيات بوضع خطة استراتيجية بالاضافة الي خطة اخلاء فى حالات الطوارىء .

وشددد عبد الجواد على ضرورة اتاحة الخدمات الصحية على نطاق أوسع بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين



