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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة دمياط يبحث تفعيل انظمة العلاج على نفقة ألدولة

صحة دمياط
صحة دمياط
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اجتمع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة  في دمياط اليوم مع مديرى المستشفيات و مديرى الادارات الفنية بمديرية الصحة بناء علي تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و ضمن خطة مديرية الصحة لمتابعة ومناقشة ما تم رصده اثناء المرور الدوري على المستشفيات .

تضمن الاجتماع عرض مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفيات و عرض السلبيات الملاحظة أثناء المرور و النقاش فى كيفية تلافيها ،

وشدد وكيل الوزارة على تفعيل انظمة العلاج على نفقة ألدولة في الرعايات و الحضانات بالاضافة الى التأكيد على تسجيل المستلزمات الطبية بتذاكر المرضى لاحكام الرقابة على منظومة المستلزمات الطبية بالمستشفيات ،

ووجه بتكليف طبيب بمتابعة التسجيل الطبى بالمستشفيات بشكلٍ يومي ومتابعة تنفيذ كافة اجراءات مكافحة العدوى بمنظومة الكلى الصناعى

وتابع وكيل الوزارة اخلاء المستشفيات من الكهنة و ألزم المستشفيات بوضع خطة استراتيجية بالاضافة الي خطة اخلاء فى حالات الطوارىء .

وشددد عبد الجواد على ضرورة اتاحة الخدمات الصحية على نطاق أوسع بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين 

 


 

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