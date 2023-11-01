رئاسة "COP28" تطلق "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي"

أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28"، اليوم الأربعاء، ميثاق "الانتقال إلى الحياد المناخي" لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، والالتزام بتعزيز الشفافية والنزاهة في تطبيق تعهداتها بتحقيق الحياد المناخي.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر "COP28"، الدكتور سلطان أحمد الجابر، حرص الرئاسة على احتواء الجميع في العمل المناخي، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتضافر جهود كافة الأطراف وشرائح المجتمعات لبناء مستقبل أفضل للبشر وكوكب الأرض، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بموارده وخبراته في "COP28" لدعم العمل الجاري وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة التي حددتها رئاسة المؤتمر، منوهًا بأن "ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي" يدعم قدرة الشركات على اتخاذ إجراءات فعالة للوصول إلى الحياد المناخي، ويرصد تقدمها في هذا المسار عبر التزامها بآليات الإشراف والمتابعة.

وقال الجابر إن رئاسة "COP28" دعت إلى اتباع نهج تعاوني لخفض الانبعاثات بنسبة 43% خلال السنوات السبع المقبلة، يتضمن إسهامات كافة أنواع رأس المال، الحكومي والخاص والخيري، للمساعدة على تحقيق هذا الهدف بصورة فعالة، منوهًا بأن العمل المناخي يحظى حاليًا بأقل من 2% من إجمالي التبرعات الخيرية (التي بلغت قيمتها 810 مليارات دولار في عام 2021)، مما يمثل نسبة قليلة للغاية مقارنةً بحجم التحدي، معربًا عن أمله في مشاركة عدد أكبر من رواد العمل الخيري في المؤتمر بشكل فعال لمناقشة تحديات المناخ ودعم التوصل إلى حلول مناسبة لها.