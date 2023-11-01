وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية.

جاءت التعيينات على النحو التالى:

تعيين دكتورة إلهامي علي عبدالعزيز ترابيس، رئيسًا لجامعة دمنهور، و دكتور محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم، نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودكتور طارق مصطفى محمد غلوش نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما صدر قرار تعيين دكتور محمد حسين رفعت السركي، عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة، ودكتورة منى عبدالحميد محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة طنطا، وتعيين دكتور أمجد جمال إبراهيم السيد، عميدًا لكلية الآداب جامعة بنها، ودكتور بسيوني عبدالقادر بدوي هليل، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ.