ما دور "المرأة العربية" بشأن مساعدة ضحايا الحرب على غزة؟

أكد صباح سليمان، مستشار التخطيط بمنظمة المرأة العربية، أن المنظمة تعمل منذ 20 عامًا تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتهتم بقضايا المرأة والتمكين الاقتصادي واستقلاليتها ودعم اتخاذ القرار، ودشنت عام 2003 بمصر، بمشاركة 15 دولة عربية مختلفة.

وبشأن الحرب بقطاع غزة، قالت مستشار التخطيط بمنظمة المرأة العربية خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات، المذاع على شاشة قناة صدى البلد، إن برنامج المرأة والأمن والسلام يعتبر أحد نشاطات المنظمة المعنية بقضايا السيدات ضحايا الحروب والاحتلال والنزوح واللجوء.

وقالت «سليمان»، إن منظمة المرأة العربية تقوم بدراسة ومناقشة حالات النساء وأطفالهم في إطار الحروب والاحتلال والنزوح واللجوء، علاوة على دراسة الحلول الخاصة بتلك المشكلات وتقديمها للمؤسسات المعنية.