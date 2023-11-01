انطلاق فعاليات القمة 23 للمجلس العالمي للسياحة في رواندا

انطلقت القمة العالمية الثالثة والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، في مدينة كيغالي برواندا، اليوم، الأربعاء، بحضور قادة القطاع السياحي العام والخاص حول العالم.

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، أن قطاع السياحة العالمي يحقق عودة قوية إلى معدلات ما قبل الوباء في عام 2019، وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن WTTC للإحصاء Oxford Economics أن السفر العالمي يعود إلى الارتفاع، مع تعافي جميع المناطق بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق، وتتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ الطريق.

وفي حديثها في افتتاح القمة العالمية في كيغالي، قالت سيمبسون: "تسلط أحدث بياناتنا الضوء على الجاذبية الدائمة لقطاعنا ومرونته وهو يتعافى بشكل أسرع من المتوقع، ويؤكد هذا الاتجاه شهية المستهلكين الطويلة الأمد للسفر، وعلى الرغم من أن إمكانات التعافي الكاملة في الصين لم تتحقق بعد، فإن أداء القطاع العالمي يتجاوز التوقعات".

وأطلق المجلس العالمي مؤخرًا أحدث تقارير أبحاث التأثير البيئي (ESR) التي تشكل الصناعة، بالشراكة مع المركز العالمي للسياحة المستدامة (STGC)، التابع لوزارة السياحة السعودية، وفي العام الماضي، خلال القمة العالمية في الرياض، أطلقت المنظمتان التعاون وكشفتا عن النتائج الافتتاحية بما في ذلك الانبعاثات الدقيقة للغازات الدفيئة في القطاع لأول مرة على الإطلاق.

ووفقا للبيانات، كان السفر والسياحة مسؤولان عن 8.1% من انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2019، و10.6% من إجمالي الطاقة العالمية و0.9% من استخدام المياه العذبة.

وباعتبارها المضيفة لأول قمة عالمية على الإطلاق للمجلس في إفريقيا، سيضم الحدث في كيغالي أسطورة كرة القدم ديدييه دروجبا؛ بجانب جاستن أوركهارت ستيوارت، خبير اقتصادي عالمي ومعلق أعمال مشهور؛ وفرانسيس جاتاري، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا؛ وكذلك رؤساء دول المنطقة.

ومن بين المتحدثين إنيزا أوموهوزا جريس، ناشطة المناخ؛ وجولييت سلوت، المدير التجاري في نادي أرسنال لكرة القدم؛ وديفيد بيكوسكي، مدير إدارة أمن النقل في الولايات المتحدة، ويحضر أيضًا أعضاء المجلس العالمي للسفر والسياحة، ووسائل الإعلام الدولية وممثلون حكوميون من أكثر من 45 دولة.