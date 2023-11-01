الصين تؤكد استعدادها لتعزيز العلاقات الثنائية مع كوبا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين"، اليوم الأربعاء، ترحيب بلاده بزيارة رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو إلى البلاد في الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر، وحضوره الدورة السادسة من معرض الصين الدولي للواردات، مشيرًا إلى استعداد بكين للعمل مع كوبا لاغتنام هذه الزيارة فرصةً لتعميق العلاقات الودية المتميزة بين البلدين في العصر الجديد، ولبناء مجتمع مصير مشترك بينهما.

وأوضح وانج في مؤتمر صحفي يومي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن زيارة ماريرو إلى الصين لها أهمية كبيرة لمواصلة تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين وتعميق العلاقات الصينية-الكوبية، مشيرًا إلى أن الصين وكوبا خير صديقتين تربط بينهما علاقة وثيقة.