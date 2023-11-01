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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تؤكد استعدادها لتعزيز العلاقات الثنائية مع كوبا

وانج ون بين
وانج ون بين
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين"، اليوم الأربعاء، ترحيب بلاده بزيارة رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو إلى البلاد في الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر، وحضوره الدورة السادسة من معرض الصين الدولي للواردات، مشيرًا إلى استعداد بكين للعمل مع كوبا لاغتنام هذه الزيارة فرصةً لتعميق العلاقات الودية المتميزة بين البلدين في العصر الجديد، ولبناء مجتمع مصير مشترك بينهما.

وأوضح وانج في مؤتمر صحفي يومي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن زيارة ماريرو إلى الصين لها أهمية كبيرة لمواصلة تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين وتعميق العلاقات الصينية-الكوبية، مشيرًا إلى أن الصين وكوبا خير صديقتين تربط بينهما علاقة وثيقة.

الخارجية الصينية ترحيب بلاده زيارة رئيس الوزراء الكوبي كوبا