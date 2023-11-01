9 سنوات إنجازات.. «بلد المواويل» فى عيون الرئيس.. «الصحة عال بعد سنوات من الإهمال».. طفرة صحية فى سوهاج.. ومستشفيات على أعلى مستوى تدخل الخدمة

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".. هذا نص القسم الذى نطقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بلسان وقلب صادقين فى الثامن من شهر يونيو عام 2014م، فالرئيس أقسم على احترام الدستور والقانون، الذى نصت إحدى مواده رقم 18 على أن “لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.

وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة.

وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، فعلى مدار 9 سنوات وأكثر على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، ولا يزال السيسى ينخر فى سرطان الإهمال الذى تغلغل داخل أوضاع مصر بشكل عام وداخل المنظومة الصحية بشكل خاص، محققا إنجازات ومجهودات سوف تكتب فى تاريخ مصر بحروف من نور، وخصوصا بعد التحرك بشكل سريع للنهوض بالمنظومة الصحية، عن طريق سياق استراتيجى تبنته القيادة السياسية فى إصلاح القطاع الصحى وتحقيق مؤشرات مهمة لتحسين الصحة فى مصر قبل حلول عام 2030 وفقا لخطة مصر للتنمية المستدامة.

فما بين تطوير وإنشاء للمستشفيات والوحدات الصحية تجرى أعمال التطوير والإنشاء بخطى ثابتة رغم الأزمات الاقتصادية التى تلاحق العالم أجمع لتسابق الزمن، حتى يشعر المواطنون بتعافى المنظومة الطبية التى عانت عقودا من الإهمال بمحافظات الجمهورية.

من أجل ذلك تسلط «البوابة نيوز» الضوء على تلك الإنجازات من خلال ملف ينشر على حلقات متتالية.

سنوات من الإهمال والتهميش كانت من نصيب محافظات الصعيد بوجه عام ومحافظة سوهاج بوجه خاص، وخصوصا فى ملف القطاع الطبى والصحى حتى مر الرئيس عبد الفتاح السيسى من هناك، فكانت محافظة سوهاج على موعد مع ميلاد خدمات صحية فائقة الجودة تقدم للمواطنين بعد تجاهلهم لعقود فى طى النسيان.

وساعدت كل تلك المشروعات التى تم إنشاؤها وتطويرها وإحلالها فى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من أجل ذلك حرصت "البوابة" على تسليط الضوء على هدايا الرئيس السيسى للمواطنين فى الملف الصحى بمحافظة سوهاج.

مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة

يقام مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة، من أجل تقديم خدمات صحية لغير القادرين والتخفيف من مشقة السفر إلى القاهرة، وبلغت تكلفة المشروع 712 مليون جنيه مقسمة لـ 250 مليون جنيه لأعمال الإنشاءات والتشطيبات، و462 مليون جنيه لأعمال الكهرباء والميكانيكا، وتشرف على إنشائها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويقام المستشفى على مساحة 6.5 فدان.

ويتكون مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة، من 7 طوابق بسعة 263 سريرا، ويشمل المبنى بدروم وأرضى و6 أدوار متكررة، بجانب المسطحات الخضراء والملحقات اللازمة لتشغيل المبنى، كما يضم المبنى، وحدات للغسيل الكلوى، ووحدات للمناظير، وغرفا للعمليات، وقسما للعلاج الكيميائى، وغرف العنايات المركزة، وغرف العيادات الخارجية، وغرف حضانات للرضاعة، وكذلك غرف إقامة المرضى، والاستقبال، وصالات طبية رياضية.

وتتضمن رسالة المستشفى تقديم خدمة طبية متميزة فى مجالات الرعاية الصحية الأولية والرعاية العلاجية بمستوياتها الثانى والثالث لجميع المرضى من الأطفال دون النظر إلى مقدرتهم المادية وذلك من خلال فريق عمل ذى خبرة عالية تدعمها خدمات ومرافق متميزة، وكذلك مساندة كلية الطب فى العملية التعليمية من خلال تقديم البيئة التعليمية الطبية المتكاملة لكل الطلاب والخريجين، فضلا عن تدريب أطباء الأطفال للوصول بهم الى أعلى درجات الجدارة المهنية مع مراعاة التزايد المستمر لاحتياجات المجتمع والبيئة، وتعزيز العملية البحثية مع التحسين المستمر لجودة الرعاية الطبية ليكون المستشفى قدوة ومثلا يحتذى به لمستشفيات الأطفال الأخرى محليا وإقليميا.

ويمثل سفر الكثير من الأطفال مع ذويهم إلى القاهرة للتشخيص والعلاج عبئا ومعاناة مادية ونفسية كبيرة؛ وهو ما يدفع الكثير إلى تأخر التشخيص وعدم استكمال العلاج خاصة لغير القادرين، كما أن مراكز تقديم الخدمة العلاجية للأطفال بالصعيد قليلة جدا، والمريض يحتاج إلى مستشفى متكامل يقدم كل خدمات التشخيص من أحدث الأجهزة أشعة تشخيصية وأجهزة معامل وغيرهما، وكل أنواع العلاج جراحى وكيميائى، وكل أنواع خدمات التأهيل النفسى والاجتماعى والجسدى.

وقال الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم نقل أصول مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة وما يتبعها من أرض إلى جامعة سوهاج للعمل كمستشفى تخصصى ضمن المراكز الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد، بناء على توجيهات الرئيس السيسى خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، وأن القيادة السياسية، تولى اهتماما للقطاع الصحى الذى يشهد دعما غير محدود، من أجل تقديم خدمات علاجية متميزة لجميع المواطنين، مؤكدا أن مستشفى شفاء الأطفال تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية وستقدم خدماتها لمحافظة سوهاج وجميع محافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف النعمانى، أن مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة، هو إحدي هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأبناء جنوب الصعيد، حيث وجه فى زيارته الأخيرة لمحافظة سوهاج بنقل أصول مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة وما يتبعها من أرض إلى جامعة سوهاج، وذلك للعمل كمستشفى تخصصى ضمن المراكز الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.

وأوضح، أن المستشفى صرح طبى عملاق ومتكامل يضاف للمستشفيات الجامعية قريبا، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأطفال جنوب الصعيد فى كل التخصصات وهى كلى الأطفال، وقلب الأطفال، والغدد الصماء لدى الأطفال، وجراحة عيون الأطفال، والجراحات الميكروسكوبية، ومناظير الأطفال، وزراعة القوقعة، وجراحة عظام الأطفال.

مستشفى طهطا العام

صرح طبى ظهر للنور تجريبيا، فى مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج بعدما انتظره أهالى المدينة حتى تم الانتهاء من أعمال التشطبيات به ليفتح أبوابه للمواطنين، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 243 مليونا و200 ألف جنيه، على مساحة 3740 مترا مربعا، وبدأ العمل بالمستشفى فى فبراير 2020م، ويضم المستشفى 149 سرير إقامة مرضى، 30 سريرا للعناية المركزة، 31 سرير أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 120 أسرة نوعية، وتضم المستشفى 4 غرف عمليات وغرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن وجود 70 سريرا للغسيل الكلوى، واستقبال طوارئ يضم 19 سريرا، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم.

وتضمت المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى طهطا العام، تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالى مسطح 7800 متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالى مسطح 3664 مترا، بالإضافة إلى تعلية مبنى الغسيل الكلوى، وإنشاء طابقين الخامس والسادس.

مستشفى جهينة المركزى

تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير مستشفى جهينة المركزى بنسبة 100%، وتشغيله تجريبيا فى يناير 2023 ويقع المستشفى على مساحة مساحة 5710 مترا، بتكلفة 180 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 140 سريرا، بينها 12 سرير عناية مركزة، موزعين على 94 غرفة إقامة، مع 41 حضانة، و38 كرسى غسيل كلوى، و5 غرف عمليات، و2 كشك ولادة، وبنك دم، بالإضافة إلى 8 عيادات خارجية، و4 معامل، و5 غرف أشعة، وغرفة إنعاش، ويتكون المستشفى من بدروم ودور أرضى و4 طوابق.

ويشمل البدروم «المطبخ، التعقيم المركزى، المغسلة، المشرحة، الغازات الطبية، تغيير ملابس العاملين، والدور الأرضى يحتوى على قسم العيادات الخارجية، والغسيل الكلوى، والمعامل، والأشعة، وقسم الطوارئ، وبنك الدم، وصيدلية، وغرفة إدارية، وغرفة خدمية، والدور الأول يحتوى على العناية المركزة الجراحى والطبى، وقسم العمليات، وغرفة إقامة المرضى، وغرفة خدمية، والدور الثانى يحتوى على قسم الحضانات والمبتسرين، وقسم النساء والولادة، وغرفة إقامة المرضى، وغرفة خدمية، والدور الثالث يحتوى على قسم العلاج الطبيعى، والمناظير وغرفة إقامة المرضى، وغرفة خدمية، والدور الرابع يحتوى على غرف سكن الأطباء والممرضات، وقاعات متعددة الأغراض، وغرف خدمية.

مستشفى ساقلتة المركزى

تجرى أعمال تطوير وإحلال وتجديد مستشفى ساقلتة المركزى، على قدم وساق، بنسبة تنفيذ بالمشروع تجاوزت الـ75%، بتكلفة إجمالية 410 ملايين و607 آلاف جنيه، حيث يتم إنشاء مبنى جديد، وتطوير المبنى القائم على مساحة 7473 مترا، بطاقة 186 سريرا، منها 78 سرير إقامة، 18 سريرا للعناية المركزة، 16 سرير إفاقة، 42 حضانة للأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى 32 كرسى غسيل كلوى، ويتكون المبنى الجديد للمستشفى من بدروم، ودور أرضى، و4 أدوار متكررة.

ويشمل الدور الأرضى أقسام الطوارئ، والأشعة، و12 عيادة خارجية، ويشمل الدور الأول أقسام العلاج الطبيعى، والغسيل الكلوى، والمعامل، والمناظير، ومنطقة إقامة للمرضى، ويشمل الدور الثانى قسم العمليات، والعنايات المركزة، والإدارة، ونظم المعلومات، وغرف إقامة المرضى، ويشمل الدور الثالث قسم النساء والتوليد، والحضانات والأطفال المبتسرين، وغرف إقامة المرضى، ويشمل الدور الرابع وحدتى إقامة لأطقم الأطباء والتمريض.

مستشفى دار السلام المركزى

تجرى تنفيذ أعمال التطوير على مساحة 6300 متر، بنسبة تنفيذ تجاوز الـ 70%، وبتكلفة إجمالية 219 مليون جنيه بينما يبلغ إجمالى مساحة المبنى بالكامل 25200 متر ويضم المستشفى 40 سريرا للغسيل الكلوى، و40 سريرا للعناية المركزة، و40 سريرا للحضانات.

مستشفى طما المركزى

يجرى العمل بمستشفى طما المركزى على مساحة 6400 متر بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ بتطوير وتجديد المستشفى لأكثر من 70 % من الأعمال المستهدفة، ومن المقرر أن يتم تسليم المستشفى خلال العام الجارى.

مستشفى المراغة المركزى

يعد مستشفى المراغة المركزى أكبر مستشفى على مستوى محافظة سوهاج، ويقع على مساحة 10 آلاف و682 مترا مربعا، بطاقة 200 سرير، بتكلفه بلغت مليار جنيه لخدمة 830 ألف نسمه من أهالى المراغة والقرى النجوع التابعة لها، وتتكون من 7 طوابق، وتشمل أقسام الطوارئ، والأشعة، التعقيم، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعى، الغسيل الكلوى، المعامل والمناظير، الصيدلية، النساء والتوليد، العنايات المركزة، عناية المبتسرين، والعمليات، سكن ومبيت للأطباء، الحروق.

كما يضم المستشفى مركزا لتدريب الأطباء، و30 سرير عناية مركز، بالإضافة إلى 10 أسرة عناية متوسطة، وعدد 17 حضانة، وعدد 21 جهاز غسيل كلوى، كما تضم 6 غرف عمليات، وعدد 11 غرفة إدارى.

مستشفى البلينا المركزى

تجرى أعمال تجديد وإحلال لمستشفى البلينا المركزى، بالإضافة الى إنشاء مبنى جديد بتكلفة 60 مليون جنيه، على مساحة 1500 متر مربع، وعلى أعلى مستوى، حسب النموذج النمطى لمستشفيات وزارة الصحة، ويشتمل المبنى الجديد على البدروم، وكل الخدمات المساعدة مثل "المغسلة والمطبخ والتعقيم المركزى والمخازن والعلاج الطبيعى.

ويشتمل الطابق الأرضى على أقسام الاستقبال والطوارئ وعمليات صغرى للطوارئ وأماكن انتظار وغرف تلقى العلاج، وجناح للأشعة يشمل أشعة رنين مغناطيسى وأشعة مقطعية وأشعة تليفزيونية وأشعة إكس، وجناح المعامل وبنك الدم وعيادات خارجية ذات مدخل مستقل.

ويضم المبني 30 سرير عناية مركزة مزودة بأجهزة التنفس الصناعى، مقسمة إلى عناية حوادث وعناية قلبية وعناية مخ وأعصاب مزودة بوحدة إذابة الجلطات وعناية متوسطة، و50 حضانة أطفال مزودة بالتنفس الصناعى، 70 سرير غسيل كلوى، 4 غرف عمليات مزودة بجناح عناية ما بعد العمليات، ووحدة مناظير متكاملة، وغرف إقامة للمرضى مجهزة على أعلى مستوى، وسكن الأطباء والتمريض، كما أنه سيتم الربط بين المبنى الجديد والمبنى القديم.

مستشفى جرجا العام

بخطوات ثابتة يسابق مستشفى جرجا العام، الزمن للظهور للنور، بعدما تجاوزت نسبة التنفيذ بالمشروع الـ 80٪، بتكلفة 220 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 3 أدوار وبدروم، ومقام الدور الأرضى منها على مساحة 4788 مترا مربعا، ويضم 15 عيادة خارجية، و2 صالة غسيل كلوى، و4 معامل، وغرفا لأشعة الرنين المغناطيسى، والأشعة المقطعية، وأشعة إكس، والسونار، والإيكو، وغرفة إنعاش بقسم الطوارئ، وصيدلية، وغرفتى ملاحظة رجال وسيدات، وغرفتى كشف وعزل بقسم الطوارئ، وغرفتى حسابات وأرشيف.

مستشفى برديس بمركز البلينا

بتكلفه بلغت ما يقرب الـ 90 مليون جنيه تقريبا، وعلى مساحة 1500 متر مربع تقريبا، نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى إحلال وتجديد مستشفى برديس بمركز البلينا، لتقدم خدمات طبية فائقة للمواطنين بالمجان، ويتكون المستشفى من 3 طوابق متكررة، طابق أرضى و2 علوى، وتضم المستشفى 36 سريرا للغسيل الكلوى، و34 سريرا داخليا، وغرف للعناية المركزة والعناية المتوسطة وغرف للعمليات وقسم الحضانات والمبتسرين، وجناح إقامة للمرضى وقسم للأشعة وقسم للتشخيص عن بعد، وعدد من العيادات الخارجية وقسم للمعامل وصيدلية، ويعمل بالمستشفى 156 طبيباأ وصيدلياأ، و152 من أطقم التمريض، بالإضافة إلى 23 فنى معمل وأشعة.

مستشفى الأمراض الصدرية بسوهاج

إضافة قوية دفعت المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج 100 سنة ضوئية للأمام بعدما تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها، وزيادة السعة الاستيعابية لها، بتكلفة 20 مليون جنيه، وهو ما ظهر جليا خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت أعمال التطوير جميع أعمال البنية التحتية من أرضيات، وحوائط، وكهرباء، وسباكة، وشبكة الغازات، وتركيب تانك للأكسجين بسعة 6000 متر مكعب، وتوفير مولد كهرباء، وتجهيز 35 غرفة إقامة داخلية بطاقة 70 سريرا، بالإضافة إلى إنشاء 2 جناح عناية مركزة بطاقة 14 سريرا، و10 أسرة عناية متوسطة؛ ليتمكن المستشفى من استقبال أول مريض داخلى منذ 6 سنوات، وتجهيز المعامل الطبية وسكن الأطباء، والتمريض، وأعمال اللاندسكيب التى شملت 1700 متر مسطحات خضراء، و1500 متر بلاط انترلوك، فضلا عن مقاعد الانتظار.

مستشفى سوهاج الجامعى الجديد بالكوامل

أنشئ المستشفى الجامعى الجديد فى مدينة سوهاج الجديدة بمنطقة الكوامل بمدينة سوهاج، بتكلفته مليار و178 مليون جنيه، ويجسد صرحا طبيا على مستوى مميز، وافتتح فى شهر يناير من العام الجارى 2023، ليخدم قطاعا كبيرا من المرضى بالمجتمع السوهاجى ومحافظات جنوب الصعيد بكل فئاته.

ويستقبل مستشفى سوهاج الجامعى الجديد حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لتخفيف العبء عن المستشفى الجامعى القديم، وأقيم مستشفى سوهاجى الجامعى الجديد على مساحة 35.923 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، بالإضافة إلى طابق أرضى، وملحق به 4 مبانٍ خدمية، ويضم المستشفى 400 سرير وعيادات خارجية واستقبال نساء واستقبال الحوادث وعناية قلب، و16 غرفة عمليات، و28 سرير إقامة مرضى، منها 45 سريرا للعناية المركزة، وعدد 32 حضانة أطفال، و32 ماكينة غسيل كلوى، وأجهزة أشعة مقطعية وأشعة عادية وأشعة رنين مغناطيسى وأشعة التليفزيونية وجهاز ماموجرافى وتجهيزات المعامل.

كما تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وفقا للمواصفات العالمية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية لأبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من مختلف الطبقات والفئات العمرية، ويضم المستشفى الجامعى الجديد 140 طبيبا و37 صيدلية و225 من أطقم التمريض و16 فنى أشعة و12 فنى معمل موظفين و138 موظفا وعاملا و150 فرد أمن.

مركز القلب والجهاز الهضمى

جرت أعمال افتتاح وتطوير داخل مركز القلب والجهاز الهضمى، لدفع عجلة التنمية الصحية بالمحافظة، حيث تم افتتاح وحدة التعقيم المركزى، والتى تضم أحدث أجهزة التعقيم العالمية " GETINGE "، منها عدد 2 جهاز تعقيم جديد إنتاج 2022م، بطاقة 250 لتر/ للجهاز، بقدرة 500 لتر خلال الدورة الواحدة للتعقيم، وفقا لمواصفات الجودة ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، كما تم تطوير وحدة مناظير الجهاز الهضمى، والتى تضم أحدث أجهزة المناظير" FUJI "، مكون من عدد 2 منظار علوى و2 منظار سفلى، ومنظار للقنوات المرارية والبنكرياس، ليرتفع خدمة المناظير للمرضى بواقع 200 إجراء تشخيصى علاجى شهريا.

كما تم تطوير العناية المركزة بعد إضافة عدد 6 أسرة جديدة ليصبح إجمالى عدد الأسرة 22 سريرا، وكذلك زيادة عدد أسرة الاستقبال والطوارئ بعدد 3 أسرة جديدة؛ ليصبح الإجمالى 6 أسرة استقبال، كما استحدث المركز خدمة العيادات المسائية، بالإضافة إلى إدخال وحدة التشخيص عن بعدTELEMIDICIN كمقدم للخدمة، فضلا عن تطوير البنية التحتية بالمركز، وزيادة المساحات الخضراء، وتطوير غرف المرضى والأقسام الداخلية بالمركز.