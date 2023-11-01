وزير التعليم العالي يوافق على إنشاء جامعة تكنولوجية في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية موافقة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي انشاء جامعة تكنولوجية بموقع بمساحة 10 أفدنة بتل المقدام مركز ميت غمر كمطلب لمحافظة الدقهلية، بناء علي المقترح والطلب المقدم من أعضاء مجلس النواب عن دائرة ميت غمر.

وقال محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الجامعة التكنولوجية المزمع تنفيذها تشمل تخصصات تكنولوجيا الطاقة وتكنولوجيا المال والاعمال بالاضافة تخصصات تكنولوجية متنوعة.

وأوضح "مختار" إن هناك لجنة مختصة من وزارة التعليم العالي ستزور الموقع قريبا للمعاينة علي الطبيعة لبيان مدى توافر الاشتراطات والضوابط المطلوبة لتنفيذ المشروع.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية لتغطية المحافظات المصرية.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي على استجابته لمطالب المحافظة في هذا الشأن، قائلا ان التعاون والتنسيق دائم بين اجهزة محافظة الدقهلية ونواب البرلمان وجميع الوزارات والهيئات المركزية بهدف تحقيق مطالب واحتياجات مواطني محافظة الدقهلية في جميع المجالات.