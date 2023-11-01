كأس رابطة المحترفين.. سترلينج يقود التشكيل المتوقع لتشيلسي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "ستامفورد بريدج"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق تشيلسى، والذى يستضيف نظيره بلاكبيرن روفرز، ضمن منافسات دور الـ 16 من عمر مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وجاء التشكيل المتوقع لتشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: جوستو – أكسيل ديساسي – تياجو سيلفا – ليفي كولويل.

خط الوسط: موسيس كاسيديو – إنزو فيرنانديز – كونور جالاجير.

خط الهجوم: جاكسون – كول بالمير – رحيم سترلينج.

وتأهل تشيلسي إلى دور الـ 16 من البطولة بعدما فاز على برايتون، في دور الـ32 بهدف نظيف.