روسيا: لم نغلق الطريق أمام إمدادات الغاز لأوروبا

أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الاربعاء، ان روسيا لم تغلق الطريق الغربي لإمدادات الغاز، وهي منفتحة للمفاوضات بشأن الإمدادات إلى أوروبا، لكنها تنتظر مقترحات من المشتري.

وقال شولجينوف في منتدى سان بطرسبرج الدولي للغاز، وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية،"نحن منفتحون على المفاوضات بشأن استئناف الإمدادات، لكن يجب أن يكون هناك عرض من المشتري".

ووفقا له، تعد إمدادات الغاز إلى باكستان والهند من أكثر المجالات الواعدة، فضلا عن تبادل الإمدادات إلى إيران.

وأشار إلى أنه "يمكننا أيضًا إضافة إمدادات مبادلة إلى إيران وهناك أيضًا اتجاه واعد مع الهند وباكستان".

وأضاف وزير الطاقة الروسي أن الغاز قد يصبح المصدر الرئيسي للطاقة بحلول عام 2050، وهو ما لا ينطبق على مصدر الطاقة المتجددة.

وتابع "في مواجهة حالة عدم اليقين، أعتقد أن الغاز لن يكون فقط وقودًا انتقاليًا خلال التحول إلى الحياد منخفض الكربون، ولكنه سيظل أيضًا الوقود الأساسي حوالي عام 2050 وربما نحتاج إلى التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة بحذر".

وفي سياق آخر، قال أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، إن خطة التعاون في مجال الغاز بين روسيا وأوزبكستان وكازاخستان تمتد على 15 عامًا، وقد يتم توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأجل في منتصف عام 2024.

وقال ميلر "لقد حددنا إطارا زمنيا مدته 15 عاما لتعاوننا مع زملائنا من كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان". وأضاف: "لقد جرت بالفعل اجتماعات ومفاوضات وستستمر في المنتدى من أجل توقيع مذكرات تفاهم في الفترة الحالية بهدف وضع أساس تعاقدي ملزم قانونًا بحلول منتصف عام 2024 للتعاون مع كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان لمدة 15 عامًا".

وفي الوقت نفسه، أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء كازاخستان أن كازاخستان وروسيا اتفقتا على توسيع الحركة الجوية بشكل متبادل وزيادة حركة المرور العابر بين البلدين.

وأوضح أن "هناك خطط لزيادة حركة المرور العابر عبر أراضي البلدين والتطوير المشترك للبنية التحتية للطرق وتحديث نقاط التفتيش على الحدود الكازاخستانية الروسية، كما تم بحث خطط مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في قطاعي توليد الطاقة والنفط والغاز، وبحث آفاق عدد من المشاريع الجديدة في قطاع الإسكان.

وأعرب الجانب الروسي عن اهتمامه بتطوير التفاعل في المجال الرقمي.

وبحسب نائب رئيس الوزراء الكازاخي، تعد الشركات الروسية من بين أكبر خمسة مستثمرين رئيسيين من حيث حجم الأموال المستثمرة في اقتصاد كازاخستان، وعلى مدى 17 عاما، بلغ تدفق الاستثمارات من روسيا 19 مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات الكازاخية في روسيا تجاوزت 5.6 مليار دولار.