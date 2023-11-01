إزالة 20 إعلانًا مخالفًا وطرح مواقع إعلانية جديدة بمزايدة علنية في الدقهلية

نفذت الادارة العامة للإعلانات بمحافظة الدقهلية بإشراف المحاسب محمد البدوي، مدير عام الادارة، زيارات ميدانية على الطبيعة للشوارع والميادين بالمراكز والمدن لاختيار أماكن ملائمة لتنفيذ إعلانات بها وكذلك شن حملات مكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وقال المحاسب محمد البدوي، إنه تمت المعاينة علي الطبيعة لعدد من الأماكن لتنفيذ إعلانات بها بالشوارع والميادين بمركز ومدينة ميت غمر وذلك بالتنسيق والتعاون مع اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر وبمشاركة مسؤولي ادارة الإعلانات بالمحافظة برئاسة مركز ومدينة ميت غمر.

واستهدفت الزيارة اختيار أماكن مناسبة بالشوارع والميادين الرئيسية لوضع الاعلانات بها من خلال طرح حق استغلال تلك المواقع الاعلانية بمزايدة علنية عامة، وذلك في إطار خطة المحافظة في هذا الشأن.

واضاف مدير ادارة الاعلانات بالمحافظة أنه جرى أيضًا تنفيذ أعمال إزالة 20 إعلانًا من الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بنطاق الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة بالتنسيق مع الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة وبمشاركة طارق جاد نائب رئيس الحي وراضي العدوي مدير الإعلانات برئاسة حي شرق المنصورة، والتحفظ علي الاعلانات التي تم إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا لاشتراطات لائحة الاعلانات المقررة.

ويذكر ان الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الاعلانات لإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان "محافظ الدقهلية" قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

حملات لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بالدقهلية

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