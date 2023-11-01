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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 جنديًا خلال توغله البري في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 13 من جنوده خلال التوغل البري الإسرائيلي داخل قطاع غزة، حيث اشتبكت عناصر المقاومة الإسلامية مع جنود جيش الاحتلال، وأسفرت المواجهات عن خسائر في العتاد والأرواح.

وبتلك الحصيلة يكون قد ارتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 330 قتيل.

يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 4 عسكريين بجروح خطيرة خلال التوغل البري مساء أمس فقط.

فيما يستمر القصف العشوائي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، حيث قصف جيش الاحتلال مخيم جباليا ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء، والجرحى. 

وأعلنت مصر عن استقبال الجرحى والمصابين من أبناء قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات الميدانية ومستشفيات العريش وشمال سيناء إذا استدعت الحالات ذلك.

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