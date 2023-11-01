الصحة العالمية تحذر من كارثة فى غزة

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنّ عدد الضحايا المدنيين في غزة صاعق، وذلك بعد مرور 26 يومًا من القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزّة.

وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن غزة تواجه كارثة وشيكة فى الصحة العامة وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعى والأضرار التى لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحى، وفى الوقت نفسه حذر متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من خطر ارتفاع وفيات الرضع، بسبب الجفاف مع توافر 5% فقط من إمدادات المياه العادية.

فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 8796 شهيدا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة والمصابين إلى 22219.

كما أفادت المنظمة بأنها أبلغت بفقدان 940 طفلًا فى قطاع غزة. فى سياق متصل، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة فى حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، أمس، إنه يشعر بالعجز بعد تحدثه هاتفيًّا مع عائلات فى قطاع غزة، مضيفًا: «ما عانوه منذ الـ7 من أكتوبر أمر مدمر للغاية، عندما تخبرك طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بأنها لا تريد أن تموت، فمن الصعب ألا تشعر بالعجز».

بدوره، قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى «الأونروا»، فيليب لازارينى، إن ما يحدث فى قطاع غزة الذى يتعرض لقصف إسرائيلى متواصل منذ 3 أسابيع، «تهجير قسرى» للسكان.

وأضاف مفوض «الأونروا» فى إفادة أمام مجلس الأمن، أن هناك مليون شخص من سكان غزة نزحوا من الشمال إلى الجنوب فى غضون 3 أسابيع، لافتًا إلى أن حجم الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة غير مسبوق، وشدد على أن «الوقف الإنسانى العاجل لإطلاق النار فى غزة بات مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين».

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ26 عملياتها الحربية في قطاع غزة منفذة عشرات الغارات الجوية والمدفعية اضافة الى قصف بالدبابات والزواق الحربية.