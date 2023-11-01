الخارجية الإسرائيلية تطلب من السفير الإسرائيلي في الأردن مغادرة البلاد

قالت صحيفة يسرائيل هيو، اليوم الأربعاء: إن وزارة الخارجية الاسرائيلية تطلب من السفير الإسرائيلي في الأردن مغادرة البلاد وعدم العودة.

بعدما أعلن الأردن، استدعاء سفيره لدى إسرائيل، تعبيرا عن رفض المملكة للحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت يومها السادس والعشرين.

ونشرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا على حسابها الرسمي بموقع "إكس" بيانان قالت فيه: "قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فورا، تعبيرا عن عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء".

وأضاف أن القرار يأتي رفضا للحرب التي "تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، مما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".

ووجه الصفدي الدائرة المعنية في الوزارة بإبلاغ الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا.