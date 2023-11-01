«ويبكو» تطلق فعاليات يوم السلامة السنوى لعام 2023 بموقع الشركة المختلفة

أطلقت شركة بترول الصحراء الغربية “ويبكو” فعاليات اسبوع السلامة بمواقع الشركة المختلفة (المركز الرئيسي - موقع ميناء الحمراء البترولي - موقع بدر ١) برئاسة المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور جميع قيادات الشركة.

ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية فى قطاع البترول، بالإضافة الى دعوتة لكافة شركات قطاع البترول للقيام بعمل مراجعة لاداء منظومة السلامة والسلوكيات والممارسات الآمنة بمواقع العمل وآليات التعليم والتطور مع تعزيز مشاركة العالمين فى التحسين المستمر لمنظومة السلامة.

وتم التأكد على تنفيذ كافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة بجميع مواقع الشركة المختلفة للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل الاصابات وحوادث العمل.

تحدث المهندس إبراهيم مسعود للعاملين بالشركة عن أهداف شركة «ويبكو» فى الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين، وأصول الشركة والبيئة التى نعمل بها وان هذه الأهداف تتصدر قائمة أولوياتنا، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات بعملياتنا الرئيسية، والعمل بأمان بكافة أنشطة الشركة.

كما أكد على ضرورة وضع المخاطر وظروف التشغيل نصب الاهتمام والتوجيه المستمر لتحسين مستويات السلامة العامة بالشركة، مؤكدا على أن الهدف الرئيسى لشركة «ويبكو» هو العمل بدون حوادث أو إصابات خلال العمل، بالإضافة إلى ضرورة اخذ المبادرة في السلامة وايقاف اي أعمال غير آمنة وحث جميع العاملين علي الابلاغ الفوري عن اي اخطار كامنة قد تؤدي الي اضرار.

كما قامت الإدارة العامة لقطاع السلامة بمواقع الشركة بعمل محاضرات بالتوعية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وعرض بعض الفيديوهات الخاصة بعض الحوادث والدروس المستفادة منها.

ويعتبر قطاع البترول من أولى المؤسسات فى تطبيق عوامل السلامة والصحة المهنية، سواءً فى شركات الإنتاج أو معامل التكرير أو شركات الغاز والمشروعات، وهو عنصر وعامل مهم لضمان مسيرة عمل بدون أى حوادث، لا سيما وأن منظومة العمل داخل شركات قطاع البترول تعتبر السلامة والصحة المهنية جزء أكبر لسلامة ونجاح عملها.