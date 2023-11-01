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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أبو الغيط: معركة التهجير القسري للفلسطينيين طويلة وتحتاج لتضامن عربي مكثف

الأمين العام للجامعة
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط
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أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أن معركة التهجير القسري للفلسطينيين ستكون طويلة وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد الفلسطينيين والعرب.

أفادت بذلك قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أدانت الجامعة العربية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى، حيث أكد أبو الغيط، أن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتًا حيالها.

القاهرة الاخبارية التهجير القسري للفلسطينيين أحمد أبوالغيط