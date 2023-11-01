محافظ المنيا يتابع نسب الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة"

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تحظى بإقامة مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لخدمة 3 مليون مواطن من أهالي 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى مليون و500 ألف مواطن في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار، بالمرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة، والتواجد على أرض الواقع وإزالة المعوقات، مشيراً إلى أنه يعقد اجتماعاً دورياً مناقشة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لمشروعات المبادرة في جميع القطاعات، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء جميع الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وفى إطار توجيهات المحافظ، تابع أحمد خلف رئيس الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال إنشاء وحدة طب أسرة (كفر عبد الخالق) ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بدائرة المركز لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلي أنه جاري الانتهاء من أعمال صيانة وتركيب أعمدة الانارة، وذلك منعا لوقوع الحوادث.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، التسليم الإداري لمواقع الوحدات البيطرية ضمن مشروعات "حياة كريمة " بمركز أبوقرقاص بقريتي (أبيوها وبني موسي)، وذلك للتأكد من مدي الالتزام بالمواصفات والاشتراطات ومعايير الجودة الفنية المتبعة، لافتاً الي أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير مباني تابعة للطب البيطري في العديد من القرى الأكثر احتياجاً، لتحسين أداء الخدمات البيطرية بالمناطق الريفية الموجودة بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمربين.