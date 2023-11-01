ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة الصحفيين تمد فترة تلقي طلبات المتقدمين لجدول تحت التمرين لـ11 نوفمبر

,.
,.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي هشام يونس، مد فتح باب تلقى أوراق المتقدمين لجدول تحت التمرين من ٥ إلى ١١ نوفمبر.

كانت لجنة القيد قررت تلقي طلبات المتقدمين لجدول تحت التمرين فى الفترة من 23 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2023، حتى صدور قرار مد تلقى أوراق المتقدمين للجنة القيد حتى 11 نوفمبر 2023.

يذكر أن الأوراق المطلوبة: شهادة التخرج - شهادة الميلاد - وصحيفة الحالة الجنائية - عقد العمل الثلاثي - برنت تأمينات حديث - خطاب من الجريدة بتوقيع رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة - البطاقة الشخصية، الأرشيف الصحفى.

 

فتح باب تلقى أوراق التمرين فى الفترة بنقابة الصحفيين