نقابة الصحفيين تمد فترة تلقي طلبات المتقدمين لجدول تحت التمرين لـ11 نوفمبر

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي هشام يونس، مد فتح باب تلقى أوراق المتقدمين لجدول تحت التمرين من ٥ إلى ١١ نوفمبر.

كانت لجنة القيد قررت تلقي طلبات المتقدمين لجدول تحت التمرين فى الفترة من 23 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2023، حتى صدور قرار مد تلقى أوراق المتقدمين للجنة القيد حتى 11 نوفمبر 2023.

يذكر أن الأوراق المطلوبة: شهادة التخرج - شهادة الميلاد - وصحيفة الحالة الجنائية - عقد العمل الثلاثي - برنت تأمينات حديث - خطاب من الجريدة بتوقيع رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة - البطاقة الشخصية، الأرشيف الصحفى.