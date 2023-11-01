فيلم "عيسى" يحصد جائزته الـ 7 في مهرجان بايرون السينمائي الدولي

واصل الفيلم المصري الفرنسي "عيسى" أو "أعدك بالفردوس" (I Promise you paradise) حصده للمزيد من الجوائز العالمية، أحدثها، حصوله على جائزة أفضل تصوير سينمائي من مهرجان بايرون السينمائي الدولي في الدورة الـ 17، المقامة في أستراليا.

وأعربت الشركة المنتجة عن سعادتها بالجائزة، كما سيعرض الفيلم في مهرجان "كلافام" السينمائي الدولي في بريطانيا، وسيكون جزءا من المسابقة الرسمية لمهرجان ماكاو السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بدورته الـ14.

وتنضم هذه الجائزة للجوائز الـ6 السابقة التي حصدها الفيلم سابقاً، إذ فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ملبورن السينمائي الدولي في دورته الـ71، في أستراليا، كما حصد جائزة الجمهور في مهرجان كان، بدورته السادسة والسبعين، كما حصد في المهرجان ذاته جائزة رايل الذهبية، التي تمنح لأفضل فيلم قصير في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، وكذلك جائزة الجمهور من مهرجان فالبون، ولجنة التحكيم من مهرجان بوخارست، وأفضل تصوير فيلم مهرجان "سفانيتي" السينمائي في جورجيا وغيرها من الجوائز.

وتدور أحداث قصة الفيلم حول مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عاما، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

والفيلم الذي يعد إنتاجا مصريا فرنسيا، بطولة كيني مارسلينو، وكنزي محمد، وإخراج المصري مراد مصطفى، الذي شارك أيضاً في كتابة السيناريو مع سوسن يوسف، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، والمونتاج محمد ممدوح.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم "عيسى" للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة، وذلك في الدورة الـ 45 من المهرجان، التي تم تأجيلها بسبب الأحداث المأساوية التى يمر بها الشعب الفلسطينى.

الأفارقة في مصر

ويعد فيلم "عيسى" للمخرج مراد مصطفى، هو الفيلم القصير الرابع الذي يحاول من خلاله أن يواصل الهدف الذي بدأه في أعماله الثلاثة السابقة، "حنة ورد"، و"ما لا نعرفه عن مريم"، و"خديجة"، وهي تناول وسرد قصص عن الأفارقة الذين يعيشون في مصر.

ويقطن مراد مصطفى في حي "عين شمس" الشعبي بالقاهرة، وهي منطقة يعيش فيها أكبر تجمع للأفارقة في مصر، لذا فهو يرغب من خلال أفلامه أن يقدم حكايات مختلفة تدور في مصر لكن بعيون مختلفة.