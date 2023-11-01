رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة "رصد ودراسة المشكلات المجتمعية"

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً رقم (٣١٨٣) لسنة ٢٠٢٣، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز "رصد ودراسة المشكلات المجتمعية" وذلك لمدة عامين، وتعيين الدكتور على كمال معبد الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالجامعة، مديراً للمركز، والدكتورة أسماء جابر مهران الأستاذ المساعد بقسم علم الإجتماع، نائباً لمدير المركز.

وفى هذا الإطار، وجه الدكتور المنشاوى، أعضاء المركز بضرورة العمل بروح الفريق الواحد ووفق خطة ورؤية مستقبلية، تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية، مع ضرورة التعاون مع الجهات المعنية بكافة القطاعات بالمحافظة لإيجاد حلول مبتكرة وعلى أسس علمية للقضايا المجتمعية التى تواجه المجتمع المحيط، وهو ما يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية للجامعة، ودورها الحيوى فى خدمة المجتمع، وتعد الجامعة بيت خبرة، ومرجع مهم لكافة القضايا المجتمعية وذلك بما تضمه من كفاءات علمية تعمل جاهدة على تقديم النفع للمجتمع؛ من خلال إجراء البحوث الاستقصائية التى ترصد وتحدد المشكلات المعاصرة وتعمل على إيجاد حلول لها، موجها شكره لأعضاء المركز السابقين على ما قدموه من جهد وعطاء، متمنياً لهم التوفيق.

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المركز، أن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سوف يقوم فى الفترة القادمة بتنظيم عدد من الفاعليات والندوات واللقاءات العلمية، بالتعاون مع القطاعات والمراكز المعنية بالجامعة بالمحافظة، لتسليط الضوء على المشكلات المجتمعية التى تواجه المحافظة، وذلك من خلال الإلمام بكافة الجوانب الإقتصادية، الإجتماعية، البيئية لتلك المشكلات، مما يسهم فى حلها بإسلوب علمى دقيق.

ومن جهته، أوضح الدكتور علي كمال معبد، أن المركز سيعمل جاهداً فى رصد ومجابهة كافة القضايا والمشكلات المجتمعية من خلال تعميق التعاون المجتمعي المهني والإستراتيجي مع كافة الجهات والمؤسسات والقطاعات المعنية بمحافظة أسيوط والتوصل إلى حلول وتوصيات تفيد متخذي القرار في الجامعة والمحافظة ، إلى جانب تقديم الإستشارات بشأن القضايا الملحة والمهمة التي تواجة المجتمع المصري إلي جانب تفعيل دور المركز لخدمة القضايا والمشكلات المجتمعية بكافة فئات المجتمع والمتمثلة فى المرأة وكبار السن وذوي الهمم والأطفال والشباب على كافة الأصعدة.

وجدير بالذكر، أن المركز يضم فى عضويته، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور مجدى علوان عميد كلية الآداب، والدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور سعودى محمد حسن عميد كلية الخدمة الإجتماعية، والدكتورة أميمة الجبالى الإستاذ المتفرغ بقسم الصحة العامة وصحة المجتمع بكلية الطب، والأستاذ مجدى فهيم وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسيوط.