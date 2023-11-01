التحالف الوطني يعلن الانتهاء من تسليم القافلة الأولى المُحملة بالمساعدات الإغاثية للجانب الفلسطيني

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن الإنتهاء من تسليم القافلة الأولي من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطنيين، والتي انطلقت يوم ١٤ أكتوبر الجاري وهي القافلة الأضخم حيث تضمنت 108 قاطرة محملة بــ 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 الف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 الف قطعة ملابس واكثر من 300 الف علبة من الادوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات وكذلك المئات من شباب المتطوعين والذين قضوا قرابة ١٨ يوماً امام معبر رفح البري للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وذلك لتخفيف الأوضاع عليهم جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة و التي أدت لسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

كما يواصل التحالف الوطني جهوده لدعم الأشقاء الفلسطنيين من خلال تجهيز القافلة الثانية من المساعدات الانسانية تمهيداً لإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع الهلال الاحمر المصري و الفلسطيني وذلك إيماناً بالمسئولية تجاه اشقائنا وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حتى إنتهاء الازمة .

ويأتي ذلك، عقب تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، مازال التحالف يؤكد أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ علي حقوق الإنسان مؤكداً علي تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة احداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



