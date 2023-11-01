جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية عن "النظام الداخلي للجودة"

نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية حول "النظام الداخلي للجودة"، تحت إشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

وحاضر خلال الندوة؛ الدكتور محمد حسن مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة، وذلك بمشاركة نحو ٣٠ متدربًا؛ من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بمختلف كليات، وقطاعات الجامعة، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة، بالمبني الإداري بالجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن انعقاد الدورة التدريبية؛ يأتي في إطار خطة المركز الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية بالجامعة، في مختلف القطاعات؛ من خلال عقد سلسلة من الدورات التدريبية المنظمة؛ التي تستهدف، التوعية بمفاهيم وثقافة الجودة، والعمل علي تطوير الأداء الجامعي، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتعزيزًا لدور الجامعة كجهة فاعلة، ومؤثرة في خطط التنمية الشاملة.

وقدّم الدكتور محمد حسن، محاضرة بعنوان: "النظام الداخلي للجودة"، والتي ناقش خلالها: مفهوم ضمان جودة التعليم والاعتماد، مفهوم الاعتماد، مبادئ عملية جودة التعليم والاعتماد، مفهوم الرؤية والرسالة والفرق بينهما، إلي جانب أهداف وحدة ضمان الجودة، واختصاصاتها، وكذلك تقديم نموذج للائحة وحدة ضمان الجودة والإعتماد.