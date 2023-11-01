اعتماد اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة القناة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على حرص واهتمام إدارة الجامعة بالبحث العلمي، ودعم الباحثين، موضحًا أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية، والمحرك الأساسي للتقدم نحو المستقبل.

وأشار إلى حرص الجامعة على ضمان جودة وتميز البحث العلمي؛ من أجل مواجهة التحديات التي تواجهه، مما اقتضى ضرورة ضبط الجوانب التنظيمية لأخلاقيات البحث العلمى بالجامعة، بما يتوافق مع القواعد العلمية والمعايير الأكاديمية الدولية.

وأوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه بناءاً على ذلك فقد تم العمل على تفعيل دور لجنة أخلاقيات البحث العلمى بالجامعة، لضبط آليات إجراء المشروعات البحثية ( تسجيلات رسائل الماجستير / الدكتوراه ) في كل مراحلها ، سواء أثناء الإعداد أو التفيذ، ومن ثم نشر نتائجها ، حتى تتأكد اللجنة أن البحوث الجارية والمسجلة أكاديمياً بالكليات تتسم بالمصداقية والقيم العلمية النبيلة، وأنها تتم في إطار أخلاقي، يحترم قيم المجتمع الأكاديمي المتعارف عليها.

وشهد اجتماع اليوم للجنة أخلاقيات البحث العلمي مناقشة مدى التزام الباحثين بجامعة قناة السويس بالجوانب الأخلاقية والمصداقية والقيمة العلمية والاجتماعية للبحث العلمي، بدءا من مرحلة الإعداد ثم التنفيذ ثم نشر النتائج.

وجدير بالذكر أن مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة اعتمد تشكيل اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية كلا من الدكتور إبراهيم حسين أحمد استاذ متفرغ بقسم الجراحة و التخدير كلية الطب البيطري، والدكتورة راندا علي عبدالسلام أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية كلية الصيدلة،

و الدكتورة ميرفت الشبراوي الغريب رئيس قسم الرمد بكلية الطب البشري، والدكتور فايز محمد محمد صميدة أستاذ متفرغ بقسم علم الحيوان كلية العلوم، والدكتور بيومي محمد ضحاوي أستاذ متفرغ بقسم التربية المقارنة كلية التربية، والدكتور تامر نبيل محمود عميد الكلية المصرية الصينية، والدكتور سعيد على الشربيني عضو مجتمعي، والدكتورة سهير ابو عيشه أمين عام الجامعة، وفاطمة محمد عبد النعيم سكرتارية.