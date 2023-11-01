"كايسيد" يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة أديان من أجل السلام

شارك الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الحوار العالمي "كايسيد"، ومساعدة الأمين العام في منظمة أديان من أجل السلام، ديبيكا سينغ، ‬⁩في حفل توقيع مذكرة تفاهم تعزز الشراكة الطويلة الأمد بين المنظمتين، التي يعود تاريخها إلى عام 2012.

وقال الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الحوار العالمي - كايسيد: "إذ نحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لتعاوننا مع المنظمة العالمية للحركة الكشفية، فإنه يشرفنا أن تكون هذه المنظمة العريقة شريكًا ثابتًا في النهوض بقيادة الشباب بعد أن وصلت مبادراتنا المشتركة، مثل مشروع الحوار من أجل السلام، إلى آلاف الشباب وأعدَّتهم لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي داخل مجتمعاتهم المحلية".

وقال أحمد الهنداوي، الأمين العام للحركة العالمية للحركة الكشفية: "في عالم اليوم المضطرب ومع تزايد الصراع نتيجة للحروب وتغير المناخ والكوارث، فإن تعزيز قيم السلام والتماسك الاجتماعي والحوار بين أتباع الأديان والثقافات بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، غرست شراكتنا الاستراتيجية قيم الحوار ومهاراته وممارساته في آلاف الكشافة ومجتمعاتهم في جميع أنحاء العالم. ونيابة عن الحركة الكشفية بأكملها، فإننا نتطلع إلى توسيع برنامجنا وأنشطة المناصرة جنبًا إلى جنب مع كايسيد ومواصلة العمل من أجل عالم أكثر سلامًا وعدلًا وتسامحًا".

وأضاف: إن تجديد مذكرة التفاهم لا يؤكد تمسك المنظمتين بتنفيذ مهامهما وحسب، بل إنه يتيح لهما أيضًا فرصة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون، ومن ضمنها المبادرات التي يمكن أن تسهم في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة، ويعد كذلك علامة فارقة في التعاون المستمر بين كايسيد والمنظمة العالمية للحركة الكشفية ويؤكد مجددًا الالتزام المشترك لكلتا المنظمتين بتزويد الشباب بالأدوات والمهارات الأساسية اللازمة لبناء مجتمعات يسودها السلام والوئام.

الجدير بالذكر مركز الحوار العالمي - كايسيد هو منظمة حكومية دولية ترمي إلى تعزيز الحوار بين أتباع التقاليد والثقافات الدينية المتعددة وتتمثل مهمتها في ترسيخ التفاهم المتبادل والاحترام والتعايش السلمي مع التصدي لانتشار الكراهية والعنف.

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