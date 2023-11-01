رئيس تحرير روزاليوسف: هناك فصيل فلسطيني يسعى لتصوير مصر وكأنها سبب أزمة غزة

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، أننا لا نزايد على مسألة أن هناك حق أصيل للمقاومة طالما وجد احتلال، إلا أن هناك فصيل فلسطيني يسعى الآن لنقل الأزمة من كون إسرائيل تحتل قطاع غزة وتقتل أهلها لتصوير المشهد وكأن مصر هي التي تحتل غزة، وكأن مصر سبب الأزمة لتمرير كل ما يفيد الاحتلال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية": “ما تقوله مصر في العلن هو ما تقوله في الغرف المغلقة، وهو ما يكشف في تصريحات المسؤولين بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي وصولا إلى تصريحات المصادر المعنية”.



وتابع: "هناك فصيل يتم استخدامه كمجرد آداة في هذه الإبادة التي تجري بقطاع غزة، دوره تحويل الصورة من دولة احتلال تباشر أفظع الجرائم لنقل هذا الحريق إلى مصر بشكل أو بآخر، وعلينا أن نعيد النظر فيما قام به هذا الفصيل".