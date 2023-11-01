الطاهري: نحن أمام محاولات ابتزاز لا يمكن وصفها

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن مصر قدمت قدرا من التسهيلات لم يجرؤ أحد على تقديمها أو تسهيل ما فعلته مصر حتى الآن على الأرض على مدار أيام الحرب كلها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية": "نحن أمام محاولات ابتزاز لا يمكن وصفها إلا بالرخيصة من قبل أحد الفصائل الفلسطينية، ومحاولات ابتزاز من جماعة وظيفية داخل قطاع غزة وتستغل حالة التعبئة في الشارع الفلسطيني الذي ينزف ولا يستوعب هذا الفصيل الأمر".

وتابع: "الصورة خير بيان لمن يزايد على مصر والدور المصري، وهذا الفصيل أو الجماعة الوظيفية لا تستطيع أن تستوعب أن الانحياز المصري انحياز لفلسطين وشعبها وليس انحيازا لهذا الفصيل أو ذاك، وهذا الفصيل هو شريك رئيسي بكل النكبات التي ألمت بالشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة على وجه التحديد، ويكبد هذا الفصيل غزة الكثير من المآسي".