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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يجتمع مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزراء المالية والبترول

البوابة نيوز
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اجتمع  الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي، وذلك في إطار متابعة السيد الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي
 

الرئيس السيسي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء السيسي