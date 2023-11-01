نائب رئيس البورصة تشارك في مؤتمر "الشركات العائلية" بالمركز المصري للتحكيم الاختياري

شاركت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية في فعاليات مؤتمر "الشركات العائلية: فرص التوسع والاستمرار"، والذي نظمه "المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية" أمس الثلاثاء.

وقد شاركت نائب رئيس البورصة في الجلسة النقاشية الثانية بعنوان "هيكلة وحوكمة الشركات العائلية" حيث أوضحت أهمية هيكلة الشركات العائلية التي تطمح في التوسع والنمو بطريقة احترافية وبمنهجية عمل قائمة على اختيار الأكفأ، سواء عند التعيين أو التصعيد، وكذلك مؤسسية عملية اتخاذ القرار. كما أكدت على ضرورة الالتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة لما لذلك من مردود إيجابي على زيادة فرص التمويل ونمو الشركات وتعظيم ربحيتها واستمراريتها على المدى الطويل. وقالت الصيرفي: "لا بد للشركات العائلية من النظر إلى قواعد الحوكمة كعامل مساعد على التوسع والنمو وعنصر داعم لاستمراريتها، وليس كعبء إداري أو تنظيمي أو مالي."

كما أشارت الصيرفي إلى أهمية هيكلة الشركات التي ترغب في القيد مع تطبيقها للممارسات الرشيدة في الإدارة، بما في ذلك الحوكمة والإفصاح، لما لذلك من أهمية في ضبط وتطوير أدائها المالي والتشغيلي وإنعكاس ذلك على تحسن مؤشرات الأداء.

وأضافت: الإلتزام بقواعد الإفصاح والشفافية يساعد الشركات المقيدة على بناء الثقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين لما فيه صالح الشركات.

كما أشادت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة بالدور الفعال الذي يقوم به "المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية" في حل الخلافات بعيدا عن ساحات التقاضي وبمنهجية توفر الوقت والمجهود والمال وتتناسب مع طبيعة عمل مجتمع الأعمال وأيضا بيئة العمل في الشركات العائلية.