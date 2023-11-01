خلال 24 ساعة.. ضبط ‏62278 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (62278) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(11702) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(462) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(1297) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(11) مخالفة دراجة نارية.

(9) مخالفات موقف عشوائى.

(7) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.