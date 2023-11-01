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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط ‏62278 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط ‏62278 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (62278) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(11702) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(462) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(1297) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(11) مخالفة دراجة نارية.

(9) مخالفات موقف عشوائى.

(7) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية خلال 24 ساعة