وزير الشباب يلتقي السفير المصري الجديد في بيرو

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السفير أحمد حمدي، السفير المصري في بيرو، وذلك قبل سفره لتولي مهام منصبه كسفيرا لمصر في بيرو.

تناول اللقاء التنسيق لتعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيرو في العديد من المجالات ومنها الشبابية والرياضية.

تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للسيد السفير على توليه المنصب، مشيرا إلى ان التعاون الثنائي بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية يتم على اكمل وجه خلال الفترة الحالية، مشيرا الي الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في التواصل مع الدول المختلفة، والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والفعاليات المختلف التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة مع الجهات المختلفة في هذه الدول وهو ما يعود بالنفع على الشباب المصري وايضا تعميق العلاقات بين مختلف الدول.

وأشار صبحي إلى أنه تم مناقشة العديد من المشروعات مع السيد السفير والتي تتناول التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي وهو ما سيقوم السيد السفير بطرحه ومناقشته مع الجانب الاخر للبدء في وضع خطة لتنفيذها.