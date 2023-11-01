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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تخسر 15.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة
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تراجعت البورصة بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 15.1 مليار جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.520 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 22,433.38 نقطة، كما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 4,305.41 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.49%، ليغلق عند مستوى 6,444.99 نقطة. 

كما اتخفض مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 0.77% ليغلق عند 27,487.38 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 9,527 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX ESG  بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 3,785.62 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 9.9 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 34.2 مليون جنيه. 

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 773.3 مليون سهم، من خلال 207.9 ألف صفقة منفذة.

البورصة ختام التعاملات