وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد عددا من المدارس

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتابع شرح المعلمين، وأدار حوارًا منع الطلاب حول ما درسوه من موضوعات، مشددًا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، كما تفقد عدد من المعارض ومنها معرض، لتوفير الملابس المجانية، للطلاب المنتمين للأسر الأولى بالرعاية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتفقد وكيل الوزارة،فصول مدرسة سيدي طلحة الابتدائية، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، ودورات المياه، للإطمئنان على نظافتها، وتفقد حجرة المشاهدة وقاعات رياض الاطفال، كما تفقد وكيل الوزارة معرض المشاركة الاجتماعية، والتربية النفسية والصحافة، والمجال الصناعي المقام بالمدرسة، وأثنى على الأعمال الموجودة بهم.

وأكد محمد عبد الله، على انتظام الدراسة موجها بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مشددًا على الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا التلاميذ عند الدخول والخروج، وحتى مغادرة جميع التلاميذ المدرسة والتأكيد على توزيع الإشراف اليومي على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تواجد التلاميذ داخل المدرسة، والاستفادة من اليوم الرياضي والثقافي إلى جانب تفعيل حصص المشاهدة من خلال المنصات والقنوات التعليمية لإثراء العملية التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كل وسائل الدعم من تجهيز القاعات والاستعانة بالمعلمين المتميزين للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

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