توقعات غير متفائلة خلال الفترة المقبلة في أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاع ملحوظ خلال تعاملات شهر أكتوبر 2023 بنسبة 19%.

كما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 7.4%، وذلك بفعل الأحداث الجيوساسية في منطقة الشرق الأوسط، ما دفعت المستثمرين للإقبال على الذهب كملاذ آمن وقت الأزمات.

وقال فادي كامل عضو شعبة الذهب والفضة، سيطرت على أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الارتفاع بلغت 410 جنيهات، خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي.

وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الشهر عند مستوى 2165 جنيهًا، كما اختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2575 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 137 دولارًا.

وافتتحت تعاملات الشهر عند مستوى 1848 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1985 دولارًا.كما قال أن الذهب شهد تراجع طفيف في بداية تعاملات أمس الأربعاء الأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات.

ومقارنة بختام تعاملات ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2570 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة دولارين، حيث لتسجل 1983 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2937 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 2203 جنيهات.

وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1714 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 20560 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2580 جنيهًا.

واختتم التعاملات عند مستوى 2575 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 11 دولارًا.

وافتتحت التعاملات عند مستوى 1996 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 1985 دولارًا، ويري كامل أن ما تشهدة المنطقة من صراع بين قطاع غزة وجيش الأحتلال عزز من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن خلال الشهر الماضي.

كما توقع أنه خلال الفترات المقبلة سيشهد الذهب أرتفاع علي جميع مستوياتة، خاصة في ظل الحالة الضبابية و تزايد المخاوف من تعرض الاقتصاد العالمي لحالة من الركود، جراء استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية المتشددة.

وأيضا في حالة استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما مع استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة التي يشنها في قطاع غزة .