"عشم إبليس" على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث، عرض "عشم ابليس" تصميم وإخراج مناضل عنتر، وذلك فى الثامنة من مساء يومي الجمعة والسبت 3، 4 نوفمبر الجاري، على مسرح الجمهورية.

تدور فكرة العرض حول التاريخ الإنساني وما يضمه من أفكار متداخلة تتصارع بين الخير والشر وشخصيات متنوعة جاءت إلى العالم ورحلت عنه ويحاول الباحث في آثارها للوصول إلى الجانب الإنساني واكتشاف الضعف الخفي بداخله الذي يغلب العاطفة على صوت العقل فى كثير من الأحيان وذلك في مشاهد يحمل كل منها اسما مختلفا.

وقد تأسست فرقة الرقص المسرحى الحديث عام 1993 ويديرها حاليا المخرج والمصمم وليد عونى، وتعد هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، حققت نجاحا كبيرا من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا.

كما شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية، وقدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة، والصين، وكوريا، والبلاد العربية، وحصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض "الفيل الأزرق" عام 2015 .