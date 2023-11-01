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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنيا تفوز بالمركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة على مستوى الوطن العربي

المنيا تفوز بالمركز
المنيا تفوز بالمركز الثانى فى مسابقة تحدى القراءة
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قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، التهنئة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وجميع معلمي وطلبة مدرسة الشهيد الطيار على محمد على بيه للتعليم الابتدائي التابعة لإدارة مطاي التعليمية لفوزها بالمركز الثاني بمسابقة "تحدى القراءة العربي" على مستوى الوطن العربي التى أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة وتضافر جميع الجهات لدعم وتطوير المنظومة التعليمية واتباع كافة السبل وتوفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالتعليم.

هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالطلبة المتميزين من أبناء المدارس على اختلاف مراحلهم التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي اللازم لهم للاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم في خطط التنمية المستدامة.

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