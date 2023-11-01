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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وصول أول حالة للعلاج بمستشفى العريش العام من قطاع غزة

العريش
العريش
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أفاد مراسل فضائية اكسترا نيوز، بوصول أول حالة للعلاج بمستشفى العريش العام من قطاع غـزة.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، لحظات وصول عشرات الجرحى من أهالي قطاع غزة وخروج فلسطينيين من حملة الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح البري.

يذكر أنّ السلطات المصرية رفعت الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة عدد الأسرة لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، ووفقًا للتنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر من المقرر أنّ يصل 81 مصابًا يخرجون في شكل مجمع ثم تنقلهم سيارات الإسعاف المصرية إلى المستشفيات.

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