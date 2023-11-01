زيادة مدة انقطاع الكهرباء تثير غضب النواب.. طلبات إحاطة وبيانات عاجلة لتوضيح السبب.. ومطالبات بخطة واضحة وجدول زمني

أثار زيادة مدة انقطاع الكهرباء يوميًا، غضب أعضاء مجلس النواب، متسائلين عن السبب الحقيقي وراء الانقطاعات المستمرة لفترة طويلة.

و تقدم النائب محمود قاسم ببيان عاجل، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، للوقوف على ظاهرة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى فى الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك معاناة كبيرة لدى جماهير ومحافظة الاسكندرية بسبب انقطاع الكهرباء مرتين يوميًا ولمدة 4 ساعات منها ساعتان صباحًا وساعتان مساء.



وتساءل "قاسم" قائلًا: لماذا ذلك الأمر فى محافظة الإسكندرية فقط؟ لأن باقى المحافظات مثل القاهرة والجيزة والقليوبية وغيرها من المحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية لا يقطع التيار الكهربائى بها لمدة 4 ساعات يوميًا، وإنما يتم قطع التيار الكهرباء فى بعض المناطق بمختلف المحافظات ولمدد تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة فقط.



وقال النائب محمود قاسم، إن ظاهرة انقطاع الكهرباء تتطلب معرفة جميع الأسباب الحقيقية التى ورائها، خاصة أن استمرار انقطاع الكهرباء يتم رغم انخفاض درجات الحرارة بعد اقتراب موعد الشتاء، مشيرًا إلى أن مصر ولأول مرة فى تاريخها تحقق إنجازات كبيرة فى قطاع الكهرباء وأكبر دليل على ذلك ليس تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الكهرباء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكن الاتجاه نحو تصدير الكهرباء، مطالبًا بالإسراع فى دراسة المشكلات التى أدت إلى استمرار انقطاع الكهرباء بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومحافظة الإسكندرية بصفة خاصة.



وأعرب النائب محمود قاسم، عن أسفه الشديد لاستمرار انقطاع التيار الكهربائى على الرغم من الحكومة أكدت أن هذه الظاهرة سوف تنتهى خلال شهر سبتمبر الماضى، ولكنها استمرت بل مدة انقطاع الكهرباء تضاعفت 4 مرات داخل محافظة الإسكندرية، متسائلا: هل الحكومة ضد محافظة الإسكندرية ولماذا تتم مضاعفة مدة انقطاع الكهرباء بالإسكندرية 4 مرات، مما أدى إلى استياء كبير واندهاش من مواطنى الإسكندرية، خاصة أن المحافظة بها انخفاض كبير فى درجات الحرارة خلال هذا التوقيت مقارنة بالمحافظات الأخرى.



وقال النائب محمود قاسم: إن الأمر يتطلب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارة الكهرباء والطاقة بصفة خاصة توضيح الأسباب الحقيقية التى وراء زيادة فترات انقطاع الكهرباء داخل محافظة الإسكندرية، مطالبًا من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إدراج بيانه العاجل فى الجلسة العامة للمجلس، واستدعاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة للرد على تساؤلاته.



كما تقدم النائب محمد لبيب، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم عدالة توزيع مخطط انقطاع التيار الكهربائى فى محافظة سوهاج.



وأوضح عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة، إنه مع تقبل المواطن المصرى لخطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائى، وذلك توفيرًا للوقود، إلا أن حالة من الاستهجان الشديد أصابت الشارع السوهاجى، وذلك لغياب العدالة فى أماكن ومدة انقطاع التيار الكهربائى، حيث يتم الانقطاع بانتظام فى أماكن ولا يتم الانقطاع نهائيًا فى بعض الأماكن، على الرغم من أنها ليست من أماكن الخدمات الحيوية كالمستشفيات وخلافه، وما يثأر حول وجود وساطات وتمييز للمناطق التى يقيم بها موظفو ومسئولو قطاع الكهرباء.

وكانت أعلنت الحكومة عبر المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التى بدأت اعتبارا من أول أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة عن مثيلاتها فى نفس الفترة من العام السابق، والذى أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح – الشمسية – المائية) فى الفترة نفسها عن العام السابق، الأمر الذى نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذى شهدته نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الزيادة فى استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.



وقال المتحدث الرسمي: حرصًا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.